Российская фигуристка рассказала о требованиях похудеть при весе 29 килограммов

Российская фигуристка, выступающая в парном катании, рассказала о требованиях партнера похудеть при весе 29 килограммов. Ее слова приводит Sport24.

«Я весила тогда 29 килограмм, и он взвешивал меня три раза в день, говорил, что я жирная. Один раз он меня даже ударил, это было точкой», — вспомнила спортсменка. Она добавила, что после этого перестала есть и начала принимать таблетки для похудения, от которых ей было больно ходить и сгибать пальцы.

До этого олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая признавалась в анорексии из-за тренировочного процесса. Фигуристка рассказывала, что завершила из-за этого спортивную карьеру, так как не могла победить болезнь.

В декабре 2019-го финские тренеры по фигурному катанию посчитали, что будущее российских фигуристок безнадежно из-за больших нагрузок. По их мнению, одной из причин ухода спортсменок из спорта являются проблемы с питанием.