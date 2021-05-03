18-летняя российская фигуристка восхитила подписчиков фото в купальнике

Российская фигуристка Софья Самодурова восхитила подписчиков фотографией в купальнике. Снимок спортсменка разместила в своем Instagram.

На фото россиянка лежит на животе на морском побережье. «Лучший отпуск», — подписала публикацию фигуристка. Самодурова не уточнила, где именно отдыхает.

Фото опубликовано @sofia_samodurova

Подписчики оставили к публикации десятки восторженных комментариев. «Ммм, какая соблазнительная девочка», — написал nanofaces. «Соблазнительная Соня», — добавил dmitriy_varlamovs93. «Мир спасен», — отметил davidinterstudio.

18-летняя Самодурова выступает в женском одиночном катании, тренируется под руководством Алексея Мишина. В 2019 году она стала чемпионкой Европы и бронзовым призером командного первенства мира. На чемпионатах России спортсменка не поднималась выше шестого места.