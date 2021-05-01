Плющенко рассказал о «приличном банковском счете» Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram рассказал о финансовом положении российской фигуристки Александры Трусовой после ухода из его группы.

«От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте», — заявил Плющенко, добавив, что ждет фигуристку в шоу под эгидой его школы.

Ранее 1 мая Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. На чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.