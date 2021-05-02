Появилось видео первой тренировки Трусовой после возвращения к Тутберидзе

Появилось видео первой тренировки российской фигуристки Александры Трусовой после возвращения к тренеру Этери Тутберидзе. Оно доступно на сайте Первого канала.

В сюжете говорится, что 16-летняя спортсменка уже вышла на лед комплекса «Хрустальный», где тренируются подопечные Тутберидзе. В ролике появляется фигуристка Алена Косторная, которая также вернулась к Тутберидзе.

1 мая Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до этого дня, и обе стороны отказались его продлевать. После этого СМИ написали о возвращении фигуристки в группу Этери Тутберидзе.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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