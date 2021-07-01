Россиянин купил чай и выиграл два миллиона рублей

Житель Екатеринбурга выиграл два миллиона рублей в розыгрыше, проведенным чайным брендом «Принцесса Нури». Об этом сообщает местный портал «Екатеринбург Онлайн».

Согласно материалу, инженер Руслан Ганиев принял участие в федеральной акции «Наполняйте дом теплом», в рамках которой покупатели регистрировали на сайте марки промокоды, напечатанные на упаковках чая «Принцесса Нури». Отмечается, что акция проходила с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

По словам бренд-менеджера компании Елизаветы Ульяницкой, все зарегистрированные промокоды автоматически попадали в розыгрыш главного денежного приза, а именно — двух миллионов рублей. Всего в конкурсе приняли участие 240 тысяч человек, которые загрузили на сайт 534 тысячи кодов.

Как сообщает издание, победитель конкурса, являющийся отцом двух сыновей, потратит выигранные средства на погашение ипотеки. Помимо денежного приза, мужчина также получил в подарок набор чая и подарочный сертификат от строительного гипермаркета «Максидом».

В мае американка выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных Vax-a-Million. Победителей объявили в американском штате Огайо: так, Эбигей Бугенске из города Сильвертон получила один миллион долларов, а школьник Джозеф Костелло из Энглвуда выиграл полную оплату своего будущего обучения.