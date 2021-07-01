На Украине начнут антикоррупционное расследование в отношении правительства

На Украине Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное дело в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и кабинета министров страны. Об этом сообщается в решении ВАКС.

Отмечается, что расследование должно быть проведено по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств из фонда борьбы с COVID-19.

По данным заявителя, премьер-министр и правительство направили денежные средства на другие сферы госуправления, что противоречит закону и соответствует части 2 статьи 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) и части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса (УК) Украины.

До этого НАБУ отказывалось начать уголовное производство по данному заявлению. Однако после отказа заявитель подал жалобу в антикоррупционный суд, который удовлетворил ее и обязал бюро начать расследование.

Ранее экспертная организация StateWatch объявила, что украинские власти потратят более 170 миллионов гривен на закупку гигантских флагов к юбилею независимости Украины. В StateWatch подчеркнули, что этой суммы хватило бы на приобретение 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19.