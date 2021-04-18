На Украине возбудили уголовное дело против главы Минюста

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы министерства юстиции республики Дениса Малюськи в связи с возможным противоправным завладением предприятием. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские новости».

По информации журналистов, 19 февраля глава предприятия «Новая топливная компания» написал заявление в НАБУ об умышленном противоправном завладении имуществом предприятия министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными. Эти действия квалифицируется по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Противоправное завладение имуществом предприятия, организации» Уголовного кодекса Украины.

Агентство отмечает, после получения данного заявления НАБУ не внесло данные о нем в Единый реестр досудебных расследований. Тогда инициаторы иска подали жалобу в Высший антикоррупционный суд, который обязал НАБУ открыть уголовное производство. 23 марта бюро выполнило решение суда и начало досудебное расследование.

В марте сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины (ГБР) и НАБУ возбудили два уголовных дела против генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой по факту самовольного изменения состава группы обвинителей по делу заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова.