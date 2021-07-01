Подозреваемый в мошенничестве бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом агентству ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

«Конечно же, он не признает выдвинутые обвинения. Завтра следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Мы полагаем, что это будет заключение под стражу», — сказала она.

Батурин был задержан ранее 1 июля. В основу дела легли события 2011 года. Тогда подозреваемый обратился в суд с иском о возврате ему 25 процентов акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры, Елены Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию. Батурина утверждала, что подпись не ее.

Ранее Батурин уже был судим. В 2011 году его приговорили к условному сроку за мошенничество с недвижимостью, а в 2013 — к семи годам колонии и штрафу за мошенничество при продаже векселей «Интеко». В 2016 году суд заменил неотбытый срок Батурина штрафом.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента компании «Интеко». В 2006 году глава компании Елена Батурина объявила, что ее брат больше не работает в «Интеко» и не имеет права представлять компанию. Ранее она утверждала, что уголовное преследование ее брата связано с отставкой Лужкова.