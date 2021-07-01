Задержан бизнесмен Виктор Батурин

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Виктор Батурин задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

По словам юриста, Батурина заподозрили по статье 30 и части 4 статьи 159 («Покушении на мошенничество») УК РФ.

Как уточняет «Коммерсантъ», в основу дела легли события 2011 года. Тогда Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры, Елены Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию..

Батурина утверждала, что подпись не ее.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента компании «Интеко». В 2006 году глава компании Елена Батурина объявила, что ее брат больше не работает в «Интеко» и не имеет права представлять компанию. Ранее она утверждала, что уголовное преследование ее брата связано с отставкой Лужкова.