Путин запретил демонстрировать изображения нацистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрировать изображения преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статью 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». При этом действие закона не распространяется на случаи, когда речь идет о формировании негативного отношения к нацизму, либо отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Согласно документу, экстремистскими считаются в том числе труды руководителей национал-социалистической партии Германии, фашистской партии Италии, выступления и изображения руководителей организаций и движений, которые были признаны преступными Международным военным трибуналом, а также тех, кто с ними сотрудничает, оправдывает расовое превосходство, военные преступления и уничтожения групп по этническому, расовому, национальному либо религиозному признаку.

В 2019 году Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую символику и атрибутику в науке, искусстве и культуре при условии, что они не оправдывают и не пропагандируют нацизм. Согласно тексту документа, демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».