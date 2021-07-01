Путин облегчил детям выезд за границу

Президент России Владимир Путин внес изменения в правила вывоза детей за границу. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает РИА Новости.

Так, подписанный им закон облегчает для несовершеннолетних процесс выезда из России — теперь для самостоятельных поездок достаточно получить согласие только одного из законных представителей.

Тем не менее отмечается, что второй законный представитель имеет право подать заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж.

Ранее, 23 июня, Совет Федерации одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Лица младше 18 лет смогут пересекать границу при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.