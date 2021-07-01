Семья нашла в доме неизвестный шедевр XVIII века и продала за миллионы долларов

Неизвестный шедевр знаменитого художника XVIII века Жана-Оноре Фрагонара, найденный в начале года, был продан с аукциона. Об этом сообщает UPI.

Во время торгов стоимость лота достигла 9,1 миллиона долларов (665 миллионов рублей). Это в несколько раз больше, чем ожидали эксперты, оценивавшие полотно в 1,5-2 миллиона евро (130-173 миллиона рублей). Личность покупателя не разглашается.

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Небольшая овальная картина под названием «Читающий философ» висела на стене квартиры, полученной в наследство семьей из французского департамента Марна. По словам аукциониста Антуана Пети (Antoine Petit), их родственники около 200 лет передавали полотно из поколения в поколение.

Новые владельцы не знали автора картины и решили показать ее специалистам. Те сразу же узнали характерный почерк живописца, а последние сомнения по поводу авторства сняла подпись «Фрагонар» на обороте полотна. Судя по всему, полотно было написано в 1768-1770 годах.

Французский живописец и гравер Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) — один из самых известных представителей стиля рококо. Произведения Фрагонара хорошо продавались до французской революции, после которой живописец разорился и уехал из Парижа. Позднее художник вернулся в столицу, где скончался в 1806 году в безвестности и нищете.

В 2013 году «Портрет Франсуа-Анри Д’Аркура» кисти Фрагонара был продан на аукционе за 27,9 миллиона долларов. Все вырученные средства с продаж были направлены в немецкое отделение детского фонда ЮНИСЕФ.