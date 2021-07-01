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Российским госслужащим запретили иметь иностранное гражданство

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российским государственным и муниципальным служащим, а также военным теперь запрещено иметь иностранное гражданство. Соответствующий пакет законов, ранее опубликованных на портале правовой информации, вступил в силу в четверг, 1 июля.

По новой норме, государственным чиновникам, муниципальным служащим, а также военным запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство или какое-либо иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Такие лица обязаны уведомить в письменной форме свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь двойное гражданство и зарубежные счета.

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