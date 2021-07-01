В России пройдет гонка спортивных грузовиков

В Омске пройдет ралли «Шелковый путь». Гонка спортивных грузовиков стартует в четверг, 1 июля, сообщает НТВ.

Участники ралли проедут по степям из Сибири до столицы Монголии Улан-Батора. Из-за пандемии организаторам соревнования пришлось вычеркнуть из маршрута китайский участок трассы, но, несмотря на это, в ралли примут участие 90 экипажей из 30 стран.

Маршрут разделен на десять этапов. Перед началом каждого из них гонщики, инженеры, механики и организаторы будут останавливаться на ежедневную стоянку.

Телеканал уточняет, что в этом году на трассу впервые готовятся выйти семь экипажей команды «КамАЗ-мастер». Машина россиянина Сергея Куприянова оказалась единственным в мире спортивным грузовиком, который работает на метане.