Звезда реалити попал в психиатрическую клинику из-за шоу

Звезда британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Найл Аслам (Niall Aslam) заявил журналистам The Mirror, что попал в психиатрическую клинику во время съемок передачи.

26-летний Аслам, участвовавший в шоу в 2018 году, рассказал, что до сих пор восстанавливается от психоза, который был вызван «токсичной средой» на передаче. Мужчина пожаловался, что продюсеры Love Island, согласившиеся выполнять несколько условий, необходимых для его психологического комфорта, в итоге отказались от своих обязательств.

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В частности, еще до съемок в шоу ему пообещали, что периодически будут готовить для него отдельные блюда по запросу и включать его любимую музыку, которая помогает ему успокоиться. В итоге заказанная еда появилась только через четыре дня после запроса, а музыку включали всего один раз.

Звезда реалити также вспомнил, что у него начались серьезные проблемы со сном. Из-за бессонницы он разговаривал сам с собой. Продюсеры программы серьезно обеспокоились его психическим состоянием и отправили к врачу. Найл посетовал на то, что тогда его посадили в машину, не сказав, что происходит.

Медики осмотрели его, назначили лечение и отправили обратно на виллу. Однако на девятый день пребывания на шоу его постоянный лечащий врач сказал продюсерам, что Найлу необходима специализированная психологическая помощь, и потребовал вернуть его домой. В итоге участника реалити посадили в частный самолет и, не объяснив, куда он летит, отправили в Лондон. Из-за этого у героя реалити начался психоз.

«Психоз — это когда вы больше не знаете, что такое настоящая жизнь. То, как вы воспринимаете жизнь, по сути своей неверно, вы можете слышать, видеть какие-то вещи, и вы больше не в безопасности», — описал свое состояние во время перелета Аслам.

Найла доставили в больницу, где врачи констатировали у него психотический приступ. Аслам провел в клинике две недели. После выписки он впал в глубокую депрессию, которая длилась почти полгода.