Напуганные Пекином майнеры решили заработать на продаже старых видеокарт

Китайские майнеры, напуганные усилиями властей по контролю над криптовалютами, начали массово продавать компьютерные видеокарты, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

При этом на продаже старых устройств они хотят заработать примерно те же суммы, по которым производители рекомендуют продавать новые. Видеокарты уже предлагаются на различных международных онлайн-площадках, однако покупать их не рекомендуется из-за прежней интенсивной эксплуатации и отсутствия гарантии.

В последние месяцы Пекин взял уверенный курс на ужесточение регуляции в сфере криптовалют. В июне власти нескольких регионов Китая предписали закрыть майнинговые проекты. Еще до этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow.

21 июня Народный банк КНР предписал крупнейшим банкам и платежной системе Alipay не участвовать в сделках с криптовалютой. Это привело к падению курса биткоина до отметки ниже 30 тысяч долларов. При этом на фоне различных рисков, в том числе связанных с политикой Пекина, эту криптовалюту могут ожидать и новые проблемы.