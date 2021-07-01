Квентин Тарантино резко высказался об обвиняющих его в расизме людях

Американский режиссер Квентин Тарантино резко высказался о людях, критикующих его из-за изображение легендарного мастера боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли в фильме 2019 года «Однажды в... Голливуде», сценаристом и постановщиком которого он является. Кинематографист выразил свое мнение в подкасте The Joe Rogan Experience, отрывок которого доступен на YouTube.

После выхода картины некоторые зрители расценили образ Брюса Ли в фильме как «расистскую карикатуру», в то время как дочь мастера боевых искусств Шеннон Ли заявила, что ее отец был представлен в ленте как «вспыльчивый и высокомерный грубиян».

«У его дочери могут быть проблемы с этим, это ведь ее ****** [долбанный] отец! Это я могу понять. Но все остальные могут отсосать *** [член]», — резюмировал Тарантино.

Отмечается, что речь идет о сцене, в которой вымышленный Брюс Ли (сыгранный актером Майком Мо) бросает вызов каскадеру Клиффу Буту (роль которого исполнил Брэд Питт) на бой, чтобы узнать сможет ли последний выстоять против него.

В июне этого года Тарантино заявил об уходе из кино после съемок своего следующего фильма. Режиссер сообщил о намерении снять свою последнюю, десятую по счету картину, однако о чем будет лента, кинематографист не упомянул.