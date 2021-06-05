Тарантино объяснил разницу между «Голливудом» на экране и в романе

Квентин Тарантино рассказал о своем романе «Однажды в... Голливуде», который будет представлен 29 июня, что это не банальная новеллизация его оскароносного фильма, это его полное «переосмысление», поэтому версия получилась довольно громоздкая, поделился режиссер в подкасте Pure Cinema.

«Дело не только в том, что я беру сценарий, а затем разбиваю на главы, как в романе. Я пересказал эту историю как роман. Так что это не похоже на "О, ладно, у него, видимо, осталось несколько сцен, поэтому он просто взял сценарий, переработал его и добавил их". Это было полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание. Некоторые сцены были оставлены за пределами монтажной комнаты при создании фильма, но я провел так много исследований», — поделился Тарантино.

Режиссер писал роман в течение пяти лет. Работа над книгой заставила его понять героев, узнать о них больше: «Я пытаюсь рассказать романистическую версию жизни этих персонажей. Если бы книга существовала первой, то фильм был бы основой фильма. Знаете, это как если бы вы взяли громоздкий роман и попытались превратить его в фильм. Ну а для меня роман именно такой. Это тяжеловесная версия фильма».

Тарантино добавил, что одним из персонажей романа станет каскадер Клифф Бут, за воплощение которого в фильме Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Его истории будут посвящены некоторые главы: «И каждая отдельная глава будет сама по себе похожа на странный маленький криминальный роман с Клиффом в главной роли», — заключил режиссер.

В прошлом году «Однажды в… Голливуде» признали лучшим фильмом для домашнего просмотра. А в России картина Тарантино впервые за 15 лет собрала в прокате миллиард рублей.