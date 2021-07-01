Российский экс-министр открыл в тюрьме экономический кружок

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который отбывает срок за получение взятки, открыл в тюрьме экономической кружок, пишет RT.

В письме корреспонденту издания Улюкаев рассказал, что продолжает работать в библиотеке и старается «помогать людям находить хорошие, полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными». Лекции по экономике он стал читать из тех же соображений.

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«С одной стороны, это попытка дать подобие систематического экономического образования. Для этого читаю курс последовательных лекций. С другой — стараюсь давать ответы на актуальные, практически значимые для людей вопросы — с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в "большой мир"», — объяснил бывший министр. Заключенных, по его словам, интересуют ипотека, потребительское кредитование и малое предпринимательство, а также рынок труда и трудовое законодательство.

За добросовестный труд экс-чиновника ранее хвалил глава Федеральной службы исполнения наказаний.

Виновным в получении взятки в размере два миллиона долларов Улюкаева признали в декабре 2017 года. Он был приговорен к восьми годам колонии.