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Глава ФСИН похвалил бывшего министра Улюкаева за добросовестный труд на зоне

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Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников похвалил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего срок за взятку, за добросовестный труд на зоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Осужденный чиновник работает в библиотеке в колонии под Тверью. Он заказывает для заключенных новые книги, следит за библиотечным фондом, дает рекомендации читателям. Калашников отметил, что Улюкаев начитанный и добросовестный.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал.

В колонии он получил прозвище «батя экономики». Сообщалось, что экс-министр ведет в колонии образовательный кружок, на котором рассказывает заключенным об экономике. Его посещают несколько человек.

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