Невеста сочла бороду жениха поводом отменить свадьбу и нарвалась на критику в социальных сетях. На пост, появившийся на портале Reddit, обратили внимание в Daily Star.

Анонимная пользовательница сети рассказала, что ее возлюбленный отращивал бороду несколько месяцев. Ей нравилась внешность молодого человека, однако при планировании торжества женщина попросила его избавиться от растительности на лице. По ее словам, мужчина разозлился и заявил, что она не имеет права диктовать ему, как он должен выглядеть.

«Мне кажется, что наши свадебные фотографии будут некрасивыми из-за его бороды, но я хочу уточнить, что в обычной жизни она мне даже нравится», — пояснила автор поста и добавила, что пригрозила жениху отменить свадьбу, если он не избавится от растительности на лице.

Кроме того, невеста заявила, что до сих пор не разговаривала с них после ссоры. «Как вы считаете, плохо ли я поступила по отношению к нему?» — поинтересовалась она у комментаторов.

Пользователи сети раскритиковали поведение героини материала, поскольку, по их мнению, жених должен самостоятельно принимать решение по поводу бороды. «Ты поступила как сволочь, в конце концов, это и его праздник», «Он должен сбежать от тебя, ваш брак не протянет и нескольких лет», «Если ты считаешь, что борода испортит ваши фото, зачем ты вообще выходишь за него замуж?» — писали юзеры.

Ранее полная невеста из зависти не пригласила на свадьбу стройную подругу. 27-летняя американка объяснила, что решила не приглашать свою лучшую подругу на церемонию бракосочетания из-за ее хорошей фигуры. Она добавила, что считает себя вправе не приглашать подругу, потому что не хочет, чтобы ее «затмили».