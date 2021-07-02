Microsoft изменит цвет «синего экрана смерти» в Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

В новой операционной системе фон сообщающего о критической ошибке экрана изменится на черный. Таким образом, цвета экранов при ошибке, включении и выключении компьютера будут одинаковыми. Нововведение доступно в бета-версии Windows 11 и будет добавляться в ОС постепенно.

Журналисты отметили, что это первое серьезное изменение дизайна «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) с 2016 года, когда на экран ошибки был добавлен QR-код. Ранее в 2012 году в Windows 8 на BSoD появился грустный смайлик. Не считая черного цвета, «синий экран смерти» будет идентичен тому, который присутствует в Windows 10. В компании пока не прокомментировали редизайн.

BSoD извещает о критической проблеме операционной системы Microsoft и предлагает код ошибки для диагностики и исправления. Впервые «синий экран смерти» появился в Windows 3.0 в 1990 году.

Анонс Windows нового поколения состоялся в конце июня. На данный момент операционная система (ОС) доступна бета-тестерам, Microsoft начнет рассылать обновления пользователям Windows 10 в октябре.