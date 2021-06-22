В Windows вернут виджеты

В Windows 11 появится поддержка виджетов. Об этом в своем Twitter заявил известный инсайдер под ником Walking Cat.

В новую операционную систему от Microsoft будет возвращена поддержка виджетов для рабочего стола. Таким образом, пользователи смогут разместить на экране информативные блоки от различных сервисов и приложений. По словам Walking Cat, обладатели лицензионных копий Windows 11 смогут установить на рабочий стол виджеты, в том числе, от сторонних производителей, а не только от фирменных приложений Microsoft. Однако блогер считает, что на первом этапе разворачивания ОС будут доступны только встроенные в Windows виджеты.

Сообщение инсайдера подтвердил инженер Рафаэль Ривера (Rafael Rivera). По словам специалиста, он не видит каких-либо упоминаний относительно того, что поддержка сторонних виджеты появится в оригинальной версии Windows 11. Однако данные расширения будут внедряться постепенно, со следующими обновлениями. Анонс Windows 11 должен состояться 24 июня.

Функцию виджетов имела операционная система Windows Vista, вышедшая в 2006 году. Прекращение поддержки ОС завершилось 11 апреля 2017 года.

В начале года инсайдеры выяснили, что новая версия ОС от Microsoft получит поддержку виджетов. Новую функцию заметили в бета-версии встроенного в Windows браузера Edge. Виджет размещается на рабочем столе и работает независимо от материнской программы.