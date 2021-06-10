В Windows 11 появятся Android-приложения

В Windows появится поддержка приложений для Android-смартфонов. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

Упоминание новой возможности обнаружили в онлайн-репозитории для разработчиков Github. Главный инженер-разработчик программного обеспечения компании Хидеюки Нагасе (Hideyuki Nagase) опубликовал отчет о работе эмулятора Android на подсистеме Linux. По словам журналистов, это может говорить о том, что в Windows 11 можно будет запускать разработанные для Android-смартфонов приложения.

Также авторы пояснили, что в Microsoft существует проект Project Latte, согласно которому сторонние разработчики смогут адаптировать свои приложения для Windows. Создатели ПО будут упаковывать Android-программы в файлы MSIX и распространять их через Microsoft Store. Затем пользователь сможет запускать приложения с помощью эмулятора.

При этом нет информации о том, что в подсистему Android будет интегрирован магазин Google Play. Журналисты заметили, что это вызывает вопросы о полезности данного нововведения.

Релиз новой версии Windows, которая должна получить поддержку Android-приложений, состоится 24 июня. Ожидается, что ОС выйдет под названием Windows 11.

В августе 2020 года стало известно, что в Windows появилась нативная поддержка приложений со смартфонов. Новая функция будет доступна только на смартфонах Samsung.