Раскрыто название новой Windows

Microsoft готова выпустить Windows 11. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).

По словам блогера, следующая операционная система от Microsoft получит название Windows 11. Подобным образом часто называют любое крупное обновление системы, однако инсайдер раскрыл информацию, что Windows 11 является не условным, а точным наименованием крупного обновления системы. Таким образом, Бласс фактически подтвердил выход нового поколения операционной системы.

Ожидается, что в номерную версию ОС от Microsoft будет входить крупное обновление под названием «Солнечная долина» (Sun Valley), включающее в себя серьезный редизайн интерфейса. Комментаторы под публикацией Бласса заметили, что ранее глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что Windows 10 станет последней номерной ОС компании. Вероятно, в корпорации пересмотрели взгляды на будущее своего главного продукта.

Microsoft анонсировала выход нового поколения Windows в конце мая. «Скоро мы поделимся одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие», — отметил руководитель Microsoft Сатья Наделла.

Презентация новой версии Windows состоится 24 июня. По информации инсайдеров, в новое ПО войдут дополнительные возможности для разработчиков и способы более простого взаимодействия пользователей.