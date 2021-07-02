В космосе нашли загадочное облако размером с галактику

Астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле (США) обнаружили загадочное сиротское облако (англ. orphan cloud, OC) размером больше Млечного Пути, которое находится в межгалактическом пространстве. Оно состоит из горячего газа с температурой 10-10000 тысяч кельвинов и общей массой в 10 миллиардов Солнц, что делает его массивнее некоторых галактик. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Космическое облако находится на окраине галактического скопления Льва (A1367), содержащего 70 галактик и удаленного на расстояние 330 миллионов световых лет. Оно удалено от центра скопления на 800 килопарсек (2,6 миллиона световых лет).

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Объект был обнаружен с помощью рентгеновского мультизеркального телескопа (XMM-Newton) Европейского космического агентства (ESA). Облако также наблюдалось с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) в Чили и японского телескопа «Субару». XMM получил рентгеновское изображение облака, а оптические изображения — в линии серии Бальмера атома водорода (темно-красный цвет) — VLT и «Субару». OC стало первым объектом такого рода, которое наблюдается как в рентгеновских, так и в оптических лучах.

По мнению ученых, облако возникло из межзвездного газа, которое было удалено из неизвестной родительской галактики в результате ударного давления. Это происходит, когда галактика летит со скоростью 1000-2000 километров в секунду (что в 50 раз превосходит скорость Земли вокруг Солнца), находясь в среде межгалактического горячего газа (ICM) в скоплении Льва. В OC происходит слабое звездообразование, а также ионизация неизвестной природы. Регион пика рентгеновского излучения не совпадает с центром оптического излучения и удален от него на 12 килопарсек (39 тысяч световых лет), что указывает на наличие многофазных процессов, связанных с медленным смешиванием оставшегося в облаке холодного газа с межгалактической средой.

Облако также обладает слабым магнитным полем с индуктивностью 6 микрогаусс, которое способно подавлять гидродинамическую нестабильность, возникающую при взаимодействии с межгалактической средой, и обеспечивает облаку долговечность. По оценкам, оно просуществовало сотни миллионов лет после удаления из родительской галактики, хотя обычно такие сиротские облака быстро смешиваются с ICM.