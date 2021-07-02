Посольство США поздравило жителей поселка Нью-Йорк на Украине

Посольство США на Украине поздравило жителей поселка городского типа Нью-Йорк в Донецкой области с возвращением их населенному пункту исторического названия. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Дипломаты отметили, что такое событие стало возможным благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде.

«Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!» — заключили в посольстве.

1 июля Верховная Рада приняла решение о переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк. Ранее с этой инициативой в парламент обратилась военно-гражданская администрация Донецкой области после просьбы местных жителей вернуть населенному пункту историческое название.

Поселение Нью-Йорк основали немецкие переселенцы в Российской империи во время правления Екатерины II. В 1930-е годы советские власти депортировали их потомков на Дальний Восток, а в 1951 году переименовали поселок в Новгородское. Сейчас там проживают порядка 12 тысяч человек.