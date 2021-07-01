На Украине появился Нью-Йорк

Верховная Рада приняла решение о переименовании поселка городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, с такой инициативой к депутатам обратилась военно-гражданская администрация региона после инициативы местных жителей, которые просили вернуть поселку прежнее название. Решение было поддержано 301 голосом в парламенте при 226 необходимых.

Поселение Нью-Йорк было основано немецкими переселенцами в Российскую империю при правлении Екатерины II. В 1930-е годы их потомки были депортированы на Дальний Восток РСФСР, а в 1951 году власти приняли решение о присвоении населенному пункту нового названия. Сейчас в нем проживают около 12 тысяч человек.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

В 2021 году стало известно, что в стране снесли последний памятник организатору Октябрьского переворота Владимиру Ленину. В республике больше не осталось ни одного монумента революционеру за исключением тех, что находятся на частных участках или неподконтрольных Киеву территориях.