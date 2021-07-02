Названы самая богатая и бедная страна Европы

Дания является самой богатой страной в Европейском союзе по величине финансовых активов семей. Этот показатель равен 1,88 миллиона датских крон (300 тысяч долларов). Об этом говорится в отчете Национального банка страны.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Однако у датчан и больше долгов по сравнению с жителями соседних стран. Подавляющая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (примерно 86 процентов). В целом финансовые показатели датчан почти в три раза превышают средний показатель по ЕС.

Кроме того, их богатство в первом квартале этого года выросло еще больше, в среднем до 24 тысяч датских крон (3,8 тысячи долларов) на человека. Домохозяйства в Нидерландах занимают второе место по величине финансовых активов, за ними следуют Люксембург и Швеция. Самой бедной страной в исследовании называется Румыния, активы семей там составляют 80 тысяч датских крон (12,7 тысячи долларов).

Ранее сообщалось, что темпы роста благосостояния в России за последние два года опережают как среднемировые, так и средние в Восточной Европе — 13 процентов в год против 8,3 и 12 процентов соответственно.