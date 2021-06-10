Россия с помощью богачей опередила мир по росту благосостояния

Темпы роста благосостояния в России за последние два года опережают как среднемировые, так и средние в Восточной Европе — 13 процентов в год против 8,3 и 12 процентов соответственно. Об этом говорится в отчете «Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу» The Boston Consulting Group (BCG), который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В последние пять лет, с 2015 по 2020 год, рост финансового благосостояния в России составлял 11,3 процента в год. По оценкам BSG, в ближайшие пять лет результат ухудшится почти в два раза — до 6 процентов. Это по-прежнему будет выше общемирового значения в 5 процентов роста, но ниже 7 процентов, которые ожидаются в Восточной Европе.

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Таких результатов России удалось достичь с помощью самых богатых граждан. В компании подсчитали, что 500 самых состоятельных людей страны владеют 40 процентами всех финансовых активов — порядка 640 миллиардов долларов.

В ближайшие годы эта тенденция сохранится и даже усилится, по прогнозу доля достигнет 41 процента. Однако и по данным на конец 2020 года состоятельные люди аккумулируют в России в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

В BSG также выяснили, что Россия опережает мир по доле инвестируемых активов. В последние пять лет она составляла 80 процентов, при этом в среднем по миру это 58-61 процент, а в странах Восточной Европы — 70-71 процент.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) заявил о возможности «заняться делом», поскольку в стране не осталось никакой оппозиции. По его мнению, теперь в России настали хорошие времена, а иностранные инвестиции скоро пойдут.