Фонд «Круг добра» утвердил финансирование нового метода лечения детей

Экспертный совет фонда «Круг добра» 1 июля впервые утвердил решение о финансировании нового метода лечения детей с заболеваниями крови, сообщает Telegram-канал Общественной палаты РФ.

Отмечается, что это решение позволяет выделить средства на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток по новому методу, разработанному и внедренному в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, основанному на технологии очистки донорских клеток магнитными антителами.

В результате очистки удаляются клетки, вызывающие тяжелые иммунные осложнения и сохраняются лимфоциты, контролирующие инфекции. Сейчас такое лечение необходимо десяти детям с лейкозами, первичным иммунодефицитом и другими тяжелыми заболеваниями крови. Их организмы не отвечают на другие виды терапии, и новый метод является единственным шансом на жизнь и выздоровление, подчеркивается в сообщении.

Технология разработана и апробирована в центре имени Рогачева и позволила за восемь лет снизить частоту тяжелых иммунных осложнений в среднем с 40 до 10 процентов, а риск смерти пациента от осложнений — с 15 до 3 процентов. Применение данного метода позволяет излечивать 80 процентов пациентов с лейкозами группы высокого риска и тяжелыми врожденными болезнями крови и иммунной системы. Этот метод дает возможность ребенку не просто побороть заболевание, но и вернуться к полноценной жизни.

Ранее в «Круге добра» подвели итоги работы фонда за неполные полгода с момента его создания. За это время с помощью него лекарствами были обеспечены больше тысячи детей.