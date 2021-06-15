В России захотели проверять новорожденных на редкое генетическое заболевание

В России новорожденных захотели проверять на редкое генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию (СМА). Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе правительства, скрининг новорожденных на СМА, а также пренатальные исследования на наследственные и врожденные заболевания могут быть введены в России с 2022 года. Минздрав должен проработать данный вопрос и предоставить соответствующие предложения в правительство до 1 сентября 2021 года.

Кроме того, премьер-министр поручил за этот же срок проработать вопрос по запуску в России пилотного проекта по генетическому тестированию беременных на наличие наследственных и врожденных заболеваний. По его словам, такая процедура уже существует в Москве, что позволяет обнаружить «хромосомные аномалии еще на этапе ведения беременности».

В мае сообщалось, что в России всех больных с диагнозом СМА пообещали обеспечить лекарствами до конца 2021 года. Закупкой будет заниматься фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Организация также закупит лекарства для пациентов с муковисцидозом.