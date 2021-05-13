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В России всех больных СМА пообещали обеспечить лекарствами

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Фото: Сергей Строителев / «Коммерсантъ»

В России всех больных с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) пообещали обеспечить лекарствами до конца 2021 года. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями «Круг добра» обеспечит закупку препаратов. Об этом рассказал председатель правления фонда Александр Ткаченко.

Он также добавил, что фонд будет закупать препараты для больных муковисцидозом.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области 16-летняя девушка, страдавшая СМА, не получила необходимый препарат и скончалась.

В апреле Ткаченко заявлял, что к 1 мая все пациенты с СМА получат все необходимые медикаменты.

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