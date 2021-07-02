В Грозном объявили лучшего чтеца Корана

В Грозном прошел заключительный этап городского конкурса «Лучший чтец Корана», посвященного празднованию 70-летия со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом пишет «Чечня сегодня».

В районных слушаниях приняли участие более 60 школьников, из них 13 прошли на городской этап. Жюри оценивало грамматику и произношение конкурсантов, отмечало правильность воспроизведения текста, верность расстановки пауз, голосовых данных и мелодичности звучания.

По итогам конкурса жюри присудило победу учащемуся школы №7 Байсангуру Хациеву. Второе место занял ученик гимназии №12 Абус-Салам Шахидов. Заслуженное третье место досталось ученику школы №20 Дин-Магомеду Исаеву.

Победителей и участников наградили почетными грамотами, именными сертификатами и ценными подарками.