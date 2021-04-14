Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального за упоминание Корана. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Навальный называл мусульманок, носящих хиджаб, «средневековыми дикарями» и выступал против строительства мечетей. «Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», — написал глава региона.

Он также усомнился в желании блогера принять ислам и встать на путь истинный, так как, по мнению Кадырова, образ жизни и взгляды Навального не имеют ничего общего с верой. Глава Чечни призвал сотрудников колонии не позволять заключенному разжигать межконфессиональную вражду.

Накануне Навальный заявил, что подал в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, в которой отбывает наказание, из-за отказа передать ему Коран. Заключенный объяснил, что хочет лучше его изучить.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.