Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида

Мастер ногтевого сервиса отказалась обслуживать клиентку из-за ее лишнего веса. Об этом сообщает The Sun.

Жительница Южной Каролины Эшли Чеффен (Ashley Cheffen) рассказала историю, произошедшую с ней в салоне красоты Posh. По ее словам, она зашла в заведение, села в педикюрное кресло и стала ожидать мастера. Когда последняя пришла и посмотрела на ноги Чеффен, то тут же встала и ушла, не сказав ни слова. Через несколько минут после случившегося к американке подошла администратор салона и объявила, что мастер не сможет оказать услугу из-за ее внешнего вида.

Как стало известно изданию, политика заведения Posh гласит, что клиенты весом более 136 килограммов несут ответственность за стоимость кресла, если оно сломается во время процедуры. При этом в документе не говорится об отказе в обслуживании полных гостей.

Чеффен призналась, что ее расстроила произошедшая ситуация. «Я тут же ушла, села в свою машину и начала плакать. Я была смущена, унижена и чувствовала себя просто ужасно», — подчеркнула она.

Менеджер салона красоты, имя которой не указано, сообщила изданию, что ограничения по весу на кресла введены исключительно для обеспечения безопасности клиентов, а оскорбившая Чеффен администратор была уволена. «Posh рад обслужить каждого своего гостя. Мы не допустим дискриминацию в отношении наших клиентов. Как менеджер, я буду лично ходить по салону и следить за тем, чтобы все чувствовали себя комфортно», — заверила она.

Ранее в июне полную женщину выгнали из спортзала за торчащий из-под одежды живот. Блогерша с никнеймом @Shelby.bellz рассказала, что через 15 минут на беговой дорожке к ней подошел администратор и потребовал покинуть спортзал из-за короткого топа, который был надет на ней. По словам героини ролика, она заплакала от смущения и ушла.