Арестованная 20-летняя модель попыталась свести счеты с жизнью в тюрьме

Прославившаяся благодаря фотографиям в национальном костюме 20-летняя модель и актриса йеменского происхождения Энтисар аль-Хаммади (Entisar al-Hammadi) попыталась свести счеты с жизнью, находясь в тюрьме, в которую ее тайком вывезли повстанцы-хуситы, пишет Daily Mail.

По данным издания, в феврале девушку, которой тогда было 19 лет, остановили и арестовали, когда она вместе со знакомым проезжала контрольно-пропускной пункт, направляясь на очередную съемку. Адвокат девушки Халед аль-Камаль (Khaled al-Kamal) в беседе с правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) заявил, что представители ультраконсервативного общества презирают модель из-за ее профессии.

По словам аль-Камаля заявил, его подопечную обвиняют в том, что она якобы находилась в одной машине с мужчиной, обвиняемым в наркодилерстве. «У нее отобрали телефон, все ее фотографии со съемок сочли непристойными, и потому [хуситы] решили, что ее можно приравнять к проститутке», — объяснил он.

Организация HRW со ссылкой на источники сообщает, что после ареста девушку допрашивали с завязанными глазами, унижали из-за ее происхождения и темной кожи, называя «рабыней» и «шлюхой», а также заставили подписать некий документ. Утверждается, что ей также предложили свободу в обмен на то, что она поможет избавиться повстанцам от их врагов, но девушка отказалась. Ей также угрожали проведением так называемого теста на девственность, который проводится методом глубокой пальпации.

Контролирующие столицу Йемена Сану и большую часть территорий на севере страны повстанцы до сих пор не опубликовали никакой официальной информации по ее делу.

2 июля в заявлении Центр по правам человека в странах Персидского залива (GCHR) сообщили, что девушку после попытки суицида перевели в больницу, находящуюся при главной тюрьме в Сане. Отмечается, что попытку свести счеты с жизнью пресекли практически в последний момент.

Модель Энтисар аль-Хаммади полукровка, ее мать — эфиопка, а отец — йеменец. Девушка стала известной после того, как начала размещать в соцсетях десятки фотографий в традиционной одежде, на некоторых снимках она позировала без хиджаба. Аккаунты модели в Instagram и Facebook собрали тысячи подписчиков. Отмечается, что она также успела сняться в двух телесериалах.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах»), предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.