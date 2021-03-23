Предложено решение одной из самых долгих войн на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия предложила решение одной из самых долгих войн на Ближнем Востоке в Йемене. Об этом пишет Bloomberg.

План включает несколько пунктов, соблюдение которых якобы поможет завершить конфликт. В частности, вдоль существующих линий разграничения между сторонами конфликта — движением «Ансар Аллах» (хуситы) и центральными властями — объявят перемирие под жестким наблюдением ООН, при этом США и Оман будут посредниками. Помимо этого, Эр-Рияд гарантирует выплату зарплат всем госслужащим Йемена и предлагает «справедливо распределять бюджетные деньги», полученные от экспорта йеменской нефти.

Саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что вскоре переговоры между хуситами и официальным Йеменом, который поддерживает Эр-Рияд, возобновятся. «Инициатива вступит в силу, как только хуситы согласятся с ней», — добавил он. План перемирия уже поддержали госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Кувейта. Сами хуситы пока не соглашаются со всеми условиями договора.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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