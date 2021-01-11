Хуситы пригрозили ответом на планы США объявить их террористами

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) готовы ответить на планы Соединенных Штатов внести группировку в список террористических организаций. Об этом заявил глава движения Мухаммед Али аль-Хуси, его слова приводит Reuters.

Лидер повстанцев-хуситов подчеркнул, что террористическими являются политика и действия самого действующего президента США Дональда Трампа и его администрации. «Мы оставляем за собой право ответить на признание [террористической организацией] со стороны администрации Трампа или любой администрации», — пригрозил аль-Хуси.

В воскресенье, 10 января, стало известно, что США планируют объявить движение "Ансар Аллах" террористической организацией. Позже эту информацию подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. В случае признания движения террористами его активы в США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам и компаниям будет запрещено вести бизнес с членами движения.

30 декабря мощный взрыв прогремел в зале прилета аэропорта города Аден в Йемене в момент прибытия нового правительства. Власти заявили, что за атакой на аэропорт стояли повстанцы из движения хуситов «Ансар Аллах», представители движения опровергли эти обвинения. По меньшей мере 26 человек погибли в результате нападения, еще более 100 были ранены. Чиновники не пострадали.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.