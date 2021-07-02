В африканской стране запретили манекены из-за «аморальных мыслей»

В штате Кано на севере Нигерии запретили использование и публичную демонстрацию человекоподобных манекенов. Об этом сообщает издание Nile Post.

Власти африканской страны заявили, что выставление манекенов на всеобщее обозрение нарушает учение Шариата. По словам главы местной религиозной полиции, реалистичные манекены вызывают «аморальные мысли среди некоторых представителей общественности».

На данный момент в штате проводится кампания по информированию населения о новых правилах относительно манекенов. После ее окончания нарушителей начнут привлекать к ответственности. Глава полиции подчеркнул, что в ателье и магазинах одежды будут проводить регулярные рейды для проверки соблюдения нового закона.

Кано — один из трех штатов Нигерии, где наряду со светским законодательством действует шариатское право. Предписания Шариата закреплены Кораном и сунной пророка Мухаммеда. Они регулируют многие сферы повседневной жизни мусульман.

В марте сообщалось, что группу чеченцев в Австрии осудили за попытки заставить соотечественниц жить в Европе по законам шариата. Они организовали группу, выполнявшую роль полиции нравов: преследовали женщин, которые, по их мнению, нарушали традиционные нормы поведения. Осужденные выкладывали в соцсетях фотографии девушек «с несоответствующим внешним видом» и занимались травлей.