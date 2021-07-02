Ален Делон с уважением отозвался о Владимире Путине

Звезда французского кинематографа, актер Ален Делон с уважением отозвался о президенте России Владимире Путине и назвал его «способным человеком». Своим мнением он поделился в интервью телеканалу TV5.

«Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», — сказал Делон, добавив, что не понимает, как Путин добивается своего, но осознает, «что это весьма непросто». 85-летний артист также подчеркнул, что не боится той критики, которую могут вызвать у его недоброжелателей подобные слова.

Говоря об отношении к президенту США Джо Байдену, Делон отметил, что проголосовал бы за него на выборах, если бы проживал в этой стране. «Мне нравится Байден, то, что он делает, равно как и его прежняя жизнь», — заключил актер.

Ален Делон — один из самых знаменитых французских актеров 20-го века. За свою кинокарьеру он снялся более чем в 90 фильмах. В 2019 году артист был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе».