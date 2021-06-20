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Полунин рассказал об отношении к татуировке с Путиным

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Сергей Полунин
Сергей Полунин
Фото: City News Moskva / Global Look Press

Артист балета Сергей Полунин в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал об отношении к сделанной им на груди татуировке с изображением лица президента России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, часто ли ему приходится замазывать татуировку с изображением российского лидера, Полунин заявил, что это зависит от ситуации в мире, однако раньше ему приходилось делать это почти всегда. Например, его попросили закрасить татуировку в Китае во время съемок для модных журналов, несмотря на то, что в этой стране очень любят президента России.

«Это политика. Я спокойно к этому отношусь, если меня об этом просят — для меня это не проблема. Но мир так быстро меняется, и так интересно за этим наблюдать, особенно когда много путешествуешь», — пояснил Полунин. Артист добавил, что сейчас к татуировке чаще всего относятся нормально, поэтому изображение российского президента уже можно не прятать.

В 2018 году Сергей Полунин опубликовал в соцсетях фотографию своей татуировки, на которой изображен Владимир Путин. Артист объяснил, что набил этот портрет, чтобы защитить российского президента от негативной энергетики.

В июле 2020 года Полунин опубликовал в Instagram снимки, сделанные во время фотосессии. На них у танцора на груди тату с Путиным отсутствовало. Позже он объяснил это тем, что это могло быть связано с традициями страны, где он был в тот момент.
«Я путешествую по разным странам, уважаю их традиции, пожелания разных журналов. Некоторые с политикой не хотят быть связаны. Если меня кто-то просит что-то замазать, то я уважаю традиции и решения той страны, в которой я нахожусь», — сказал артист.

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