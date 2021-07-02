Скандальная компания помирилась с семьей покончившего с собой инвестора

Cкандальная американская брокерская компания Robinhood помирилась с семьей неопытного инвестора, который покончил с собой после того как решил, что потерял 730 тысяч долларов. Об этом сообщает Business Insider.
Компания указала, что ранее поданный против нее иск был «отклонен с предубеждением после урегулирования спора между сторонами». Заплатил ли Robinhood семье погибшего, и если да, то сколько именно, не уточняется.
Американский студент Александр Кирнс совершил самоубийство летом 2020 года. В своей прощальной записке он написал: «Как вы могли предоставить кредитное плечо в миллионы долларов двадцатилетнему парню без какого-либо дохода?» Кирнс занимался торговлей опционами «пут», покончить с собой он решился после того, как увидел на своем счете отрицательный баланс в 730 165 долларов. В иске говорилось, что студент несколько раз пытался связаться со службой поддержки Robinhood, но получал только автоматические ответы.
В итоге стало ясно, что самом деле он ничего не должен и теперь его счет снова доступен. Выяснилось, что студент неправильно понял информацию о своих позициях по производным финансовым инструментам.
Позднее семья Кирнса обвинила площадку в недостаточной поддержке клиентов и в том, что позволила ему торговать опционами — рискованным финансовым инструментом — несмотря на отсутствие финансового опыта. Еще брокерскую компанию обвиняют в причинении эмоционального стресса по неосторожности и в недобросовестной деловой практике.
Генеральный директор Robinhood Влад Тенев извинился перед семьей Кирнса