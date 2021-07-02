Девушку попросили покинуть спортзал из-за чересчур короткого топа

Менеджер спортзала попросил девушку покинуть зал из-за несоответствия ее внешнего вида дресс-коду. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Lad Bible.

На размещенных в сети кадрах жительница Нью-Джерси Алана (Alana) продемонстрировала свою спортивную форму, в которой пришла на тренировку в тренажерный зал Planet Fitness. Она была одета в красную укороченную футболку и черные легинсы. По словам блогерши, сотрудники зала сочли ее наряд неподходящим, сказав, что ее топ чересчур короткий. «Настало время подыскать новый спортзал», — подписала она пост, набравший 108,3 тысячи просмотров.

Подписчики Аланы поддержали ее в комментариях под видео. «Они издеваются? Я не вижу в твоей одежде ничего откровенного или пошлого», «Это просто смешно», «Я думал, что тренажерный зал — это место, в котором нет места осуждению», «Я хожу в свой зал в шортах и спортивном бюстгальтере. Каждый должен надевать то, в чем ему удобно тренироваться. Какая это будет одежда — не должно иметь никакого значения», — писали они.

На сайте Planet Fitness при этом размещены следующие правила: «На тренировки недопустимо надевать грязную, засаленную одежду и обувь, джинсы и брюки с выступающими люверсами, обувь и сандалии с открытыми носами и одежду с изображениями, которые могут оскорбить посетителей спортзала».

Lad Bible обратились к Planet Fitness за комментариями по поводу случившегося.

Ранее в июне полную женщину выгнали из спортзала за торчащий из-под одежды живот. Блогерша с никнеймом @Shelby.bellz рассказала, что через 15 минут на беговой дорожке к ней подошел администратор и потребовал покинуть спортзал из-за короткого топа, который был надет на ней. По словам героини ролика, она заплакала от смущения и ушла.