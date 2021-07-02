Российская порноактриса покончила с собой

Российская порноактриса Кристина Лисина, известная в индустрии под ником Kris the foxx, покончила с собой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на правоохранительные органы.

По сведениям издания, о самоубийстве Лисиной сообщил ее 23-летний партнер. Он написал в соцсети, что его возлюбленная ушла из жизни 29 июня.

«Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!» — поделился мужчина информацией о сборе средств. Он также попросил не тревожить его расспросами о смерти порноактрисы.

Следствие проверит причины, по которым Лисина могла свести счеты с жизнью. В последний год она жила в Санкт-Петербурге, где недавно купила квартиру.

В 2019 году стало известно о смерти популярной американской порноактрисы Джессики Джеймс. Как позже выяснили полицейские, 43-летняя женщина умерла из-за судорожного припадка.