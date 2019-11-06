Раскрыта причина смерти известной порноактрисы

Следователи выяснили, что порноактриса Джессика Джеймс (Jessica Jaymes) умерла от судорожного припадка. Об этом сообщает The Blast.

По данным полиции, одной из причин припадка стало регулярное злоупотребление актрисой алкоголем, которое продолжалось на протяжении нескольких лет.

Джеймс нашли мертвой у нее дома в США в сентябре 2019 года. Ее тело обнаружил друг, решивший проведать актрису, так как долгое время не слышал от нее никаких новостей.

Партнер Джеймс по бизнесу сообщил журналистам, что ожидал смерти актрисы. «У нее было так много проблем со здоровьем: со спиной, с нервной системой, судорожные припадки в последние шесть месяцев. Это был вопрос времени», — сказал он.

Джессика Джеймс начала карьеру в 2002 году. Актриса снялась более чем в 279 фильмах для взрослых.

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