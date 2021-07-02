Tesla обошла одну из главных проблем мировой экономики

Компания-производитель электромобилей Tesla смогла удвоить продажи весной 2021 года относительно того же периода годом ранее и обойти одну из главных проблем мировой экономики, пишет газета The New York Times.

Глобальная нехватка чипов, от которой сильно пострадали производители автомобилей по всему миру, не помешала Tesla продать во втором квартале 2021 года более 201 тысячи электрокаров – вдвое больше, чем в 2020-м.

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По словам представителей компании, чтобы этого добиться, «сотрудникам потребовалось приложить колоссальные усилия для преодоления проблем в глобальной цепочке поставок и логистике».

Компания Ford Motor, напротив, сильно пострадала от мирового дефицита чипов. Весной 2021 года она продала в США всего на девять процентов больше автомобилей, чем весной прошлого года в самый разгар пандемии. Одной из главных причин стал пожар в марте на японском заводе микросхем, от которого зависела компания.

Однако даже Tesla ощутила нехватку чипов. Недавно компания убрала из транспортных средств регулируемую опору для поясницы на пассажирском сидении и радиолокационный датчик из системы помощи водителю Autopilot.