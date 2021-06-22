Tesla «зарядила» Великий шелковый путь

Tesla Илона Маска установила сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей Supercharger вдоль Великого шелкового пути в Китае. Об этом сказано в Twitter-аккаунте компании.

Зарядки появились на участке от Шанхая до Хоргоса. Общая протяженность отрезка составила пять тысяч километров, на нем разместили 27 зарядных станций. Водители электромобилей смогут найти место для подзарядки транспорта через каждые 100-300 километров.

Tesla планировала проложить маршрут с супербыстрыми зарядными станциями вплоть до Лондона. В настоящий момент компания построила около 2,7 тысячи Supercharger по всему миру.

Ранее открытый компанией Маска The Boring Company четырехкилометровый скоростной туннель в Лас-Вегасе раскритиковали американские транспортные эксперты. У подземной артерии нашли изъяны, которые не позволяют решить проблемы с городскими пробками

Во время тестирования туннеля в Лас-Вегасе автомобилисты возмущались, что не могли нормально разгоняться и постоянно подпирали друг друга. При этом супер-туннели Маска, по заявлению The Boring Company, предназначены для электромобилей Tesla, некоторые модели которых развивают скорость до 320 километров в час.