Мир
 
Последние новости
Япония напомнила США про Перл-Харбор в связи с учениями российского флота
«Матч» между полицейскими и болельщиками в Петербурге попал на видео
UFC избавился от россиянина
Меладзе потребовали отстранить от фестиваля из-за концерта перед сыном Лукашенко
Приближенный Папы римского предстанет перед судом
Раскрыто самочувствие губернатора Санкт-Петербурга после повторной вакцинации
В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию для взрослых
Китай поднял в воздух сразу 15 истребителей пятого поколения J-20
Оправданная по делу об отравлении мужа российский адвокат найдена мертвой
Новости партнеров
Прослушать новость

Израильское торговое судно атаковали в Индийском океане

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Израильское торговое судно было поражено неопознанным оружием в северной части Индийского океана. Об атаке сообщает издание Haaretz со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

По предварительным данным, после удара на судне возник пожар. Инцидент произошел, когда судно направлялось в ОАЭ из порта Саудовской Аравии.

Официального комментария Израиля не последовало. Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение.

В июне стало известно, что крупнейший военный корабль иранского ВМФ затонул в Оманском заливе после того, как загорелся при невыясненных обстоятельствах. Всей команде удалось сойти с борта невредимыми. Судно находилось на тренировочной миссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Israeli-owned Cargo Ship Attacked in Indian Ocean, Lebanese Media Report
Крупнейший военный корабль Ирана затонул
Момент атаки Израиля на подлодку ХАМАС попал на видео