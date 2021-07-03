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Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинское рыболовецкое судно, экипаж которого подал сигнал о бедствии в Черном море, отказалось от помощи российских военных. Об этом Пятому каналу сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Как сообщил пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко, украинские спасательные службы направили своим морякам спасательный буксир. В дополнительной помощи они не нуждаются.

«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», — заявил Кравченко.

Он добавил, что российские моряки отправились на помощь к терпящему бедствие судну, как только получили сигнал о помощи. Они оказались первыми, кто откликнулся.

Ранее сообщалось, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ России направились на помощь украинскому рыболовецкому судну, у которого отказал двигатель. На его борту находилось по меньшей мере четыре человека.

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